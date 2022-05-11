Жуниньо посмеялся над обвинениями в адрес экс-игрока «Лиона» в том, что тот портил воздух
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Бывший спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано посмеялся над обвинениями в адрес экс-игрока французского клуба Марсело в том, что бразильский защитник портил воздух в раздевалке и из-за этого с ним разорвали контракт.
Бразильский защитник высказался о ситуации в своих соцсетях. В комментарии к его посту пришёл Жуниньо и оставил своё мнение.
«Благодаря журналистам спустя долгое время я вернулся в соцсети, чтобы опровергнуть все обвинения. Журналистика в наши дни — это шутка!» – написал Марсело в своих соцсетях.
«Вот видишь, я же тебе говорил! Защитникам нужно портить воздух сильно, долго, и это должно сопровождаться сильным запахом. Твоя же порча воздуха была просто сильной», — прокомментировал эту запись Жуниньо Пернамбукано.
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