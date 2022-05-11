Роман Широков считает, что «Енисей» может удивить «Спартак» в Кубке России
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Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».
«Безусловно, «Спартак» будет однозначным фаворитом предстоящей встречи. «Енисей» умеет удивлять, и может сегодня чем-то удивить. «Спартак» играет дома, и у них началась небольшая победная серия. «Спартак» выглядит неплохо. У них единственный шанс выиграть в этом году трофей. Если они не будут команду ФНЛ обыгрывать, тогда я не знаю», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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