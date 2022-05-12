«Ливерпулю» покорилось уникальное достижение после победы над «Астон Виллой»

В перенесённом матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» – 2:1. Примечательно, что для мерсисайдцев эта победа стала 100-й над одним и тем же клубом.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые в истории обыграл одну команду 100 раз.

В перенесённом матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) находится на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).