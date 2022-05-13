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Актёр Баринов: не уверен, что «Локомотив» навяжет борьбу «Динамо», но у меня анти-интуиция

Актёр Баринов: не уверен, что «Локомотив» навяжет борьбу «Динамо», но у меня анти-интуиция
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Актёр Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Не уверен, что «Локомотив» сможет навязать борьбу «Динамо». Я много раз говорил, что у меня гениальная анти-интуиция. Что я ни скажу — всё наоборот. Честно, ничего не жду от матча. «Динамо» будет беречь силы перед финалом кубка, хотя им и серебро нужно. Не знаю даже, что лучше – кубок или второе место в чемпионате. Мы ведь всё равно в еврокубках не участвуем. Думаю, что «Динамо» выиграет», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

14 мая в Москве состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» идёт шестым.

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