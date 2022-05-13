Дмитрий Хохлов считает, что в матче «Локомотив» — «Динамо» будет немного голов

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Это дерби и каждый из клубов будет решать свою задачу. «Динамо» будет играть на победу, чтобы продолжить бороться за второе место, а «Локомотив» будет играть за свою репутацию. Будет непростой матч для обеих команд. Не думаю, что «Локомотив», зная сильные стороны «Динамо», раскроется и предоставит много свободных зон динамовцам, поэтому не вижу в завтрашнем матче много мячей», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
14 мая в Москве состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» идёт шестым.
- 13 мая 2022
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