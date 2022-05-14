Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).
«На матч повлияло то, что поле здесь медленное с очень высокой травой. Мы слишком долго к нему приспосабливались. Может, даже и не приспособились. Хотели играть в более быстрый футбол, хотели, чтобы у нас двигался более быстро мяч. Но по скорости у нас не получилось. Возможно, из-за этих самых проблем с полем.
Но отрезок, когда мы пропустили мяч с необязательного стандарта, плюс незабытый пенальти, повлиял на игру. Мы продолжали оказывать давление на соперника, но «Ахмат» пытался удержать счёт. Но те моменты, которые у нас были, не позволили забить нам гол. Но против нас была хорошая команда. Они только что играли с ЦСКА, мы понимали, что нам будет сложно. Мы могли выжать из этого матча больше», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.
- 15 мая 2022
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:38
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:35
-
20:34
-
20:33