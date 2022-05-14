Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«На матч повлияло то, что поле здесь медленное с очень высокой травой. Мы слишком долго к нему приспосабливались. Может, даже и не приспособились. Хотели играть в более быстрый футбол, хотели, чтобы у нас двигался более быстро мяч. Но по скорости у нас не получилось. Возможно, из-за этих самых проблем с полем.

Но отрезок, когда мы пропустили мяч с необязательного стандарта, плюс незабытый пенальти, повлиял на игру. Мы продолжали оказывать давление на соперника, но «Ахмат» пытался удержать счёт. Но те моменты, которые у нас были, не позволили забить нам гол. Но против нас была хорошая команда. Они только что играли с ЦСКА, мы понимали, что нам будет сложно. Мы могли выжать из этого матча больше», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.