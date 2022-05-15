«Ювентус» и «Атлетико» не могут договориться о стоимости трансфера Мораты
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», хочет остаться в команде. Однако клубы не могут договориться о стоимости трансфера. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
У «Ювентуса» есть опция выкупа 29-летнего футболиста за € 35 млн, и «Атлетико» не хочет уступать в цене. Итальянский клуб считает эту цену завышенной и готов заплатить за трансфер не более € 20 млн.
В нынешнем сезоне Мората в 47 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
Видеообзор. «Интер» стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале туринский «Ювентус»:
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