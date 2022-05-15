«Я не понял этот пенальти». Хлусевич — после матча «Спартак» — «Зенит»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). В частности, футболист прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота красно-белых на последних минутах игры.

«Я не понял этот пенальти, но не могу судить рефери. Очко есть очко. Но при своих трибунах хотелось выиграть, последний матч сезона на домашнем стадионе. Но вышло как вышло…

Жиго сыграл свой последний домашний матч? Хочу сказать спасибо Жиго, очень хороший парень, удачи ему в дальнейшей карьере!» — сказал Хлусевич в эфире телеканала «Матч».

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.