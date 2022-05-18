Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: из Кубка делают супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» против платить за это

Салихова: из Кубка делают супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» против платить за это
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о выборе артистов, которые должны выступать на финале Кубка России по футболу.

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии к РФС. Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.

То, что организаторы вдохновились американским супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашённых артистов», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Новость по теме
20 тысяч билетов на финал Кубка России было продано за четыре часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022