Салихова: из Кубка делают супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» против платить за это

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о выборе артистов, которые должны выступать на финале Кубка России по футболу.
«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии к РФС. Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.
То, что организаторы вдохновились американским супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашённых артистов», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
- 18 мая 2022
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