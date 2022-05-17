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20 тысяч билетов на финал Кубка России было продано за четыре часа

20 тысяч билетов на финал Кубка России было продано за четыре часа
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Первая партия билетов на финал Кубка России была раскуплена за считанные часы.

«20 тысяч билетов продано за четыре часа! В ближайшее время выпустим новые, следите за обновлениями», — написала пресс-служба оргкомитета Кубка России в своём телеграм-канале.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

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