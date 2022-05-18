Эрик Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром», не сыграв ни одного матча за клуб

Агент Джим Сольбаккен, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма, сообщил о расторжении игроком контракта с российским клубом.



«Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром». Это было сделано в соответствии с постановлением ФИФА. В сложившихся обстоятельствах Эрик не чувствовал, что у него есть выбор», — написал Сольбаккен на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт. Норвежский форвард не провёл за «Краснодар» ни одного матча.

«Краснодар» набрал 49 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны досрочно стал «Зенит».