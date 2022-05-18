КДК РФС вынес решения по инциденту после матча «Ессентуки» — «СКА Ростов-на-Дону»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял ряд решений по итогам матча 30-го тура Футбольной национальной лиги — 2 группы 1 «Ессентуки» – «СКА Ростов-на-Дону».



За необеспечение порядка и безопасности, а также неподобающее поведение команды ФК «Ессентуки» оштрафован на 75 тыс. рублей и обязан провести один матч на нейтральном поле. За неправомерные действия зрителей «СКА Ростов-на-Дону» оштрафован на 50 тыс. рублей. За агрессивное и оскорбительное поведение, провокации игроки «Ессентуков» получили дисквалификации и штрафы: Гванзав Магомедов – шесть матчей и штраф 75 тыс. рублей, Эдвард Дзасохов – пять матчей и штраф 25 тыс. рублей. За демонстрацию оскорбительного жеста футболист «СКА Ростов-на-Дону» Дмитрий Коробов дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 10 тыс. рублей. За вмешательство в ход матча врач «Ессентуков» Юрий Анисимов оштрафован на 10 тыс. рублей.