«Краснодар» объявил об уходе Мартыновича, Газинского и Городова по окончании сезона
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Вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар» по окончании сезона, сообщается в телеграм-канале клуба.
Футболисты проведут последний матч за «быков» в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча пройдёт 21 мая на стадионе «Краснодар».
34-летний Мартынович играет за команду с 2010 года. У белоруса 268 матчей за «Краснодар», шесть голов и семь передач.
32-летний Газинский защищал цвета «Краснодара» с лета 2013 года. Хавбек провел за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач.
36-летний Городов выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год и с 2020 по 2022 год. За «быков» он сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 50 голов.
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