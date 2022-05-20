Мбаппе расскажет о клубе, в котором продолжит карьеру, в эфире канала TF1 в воскресенье

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе расскажет о клубе, в котором он продолжит карьеру, в воскресенье. Об этом сообщает L’Equipe.
По информации источника, послезавтра Килиан публично объявит, где он продолжит карьеру. Это должно произойти в эфире канала TF1 в ходе передачи Telefoot.
В онлайн-магазине «ПСЖ» сейчас отсутствует футболка с именем французского игрока. Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.
Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой.
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