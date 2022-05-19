«ПСЖ» прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте
Поделиться
На официальном сайте «Пари Сен-Жермен» прекратил продажу футболок нападающего парижан Килиана Мбаппе.
В онлайн-магазине «ПСЖ» сейчас отсутствует футболка с именем французского игрока. Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.
Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой.
Комментарии
- 19 мая 2022
-
01:34
-
01:31
-
01:23
-
01:20
-
01:11
-
01:11
-
00:57
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:27
-
00:03
- 18 мая 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
22:56
-
22:52
-
22:36
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:16
-
21:11
-
21:09
-
20:59
Партнерский контент