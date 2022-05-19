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«ПСЖ» прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте

«ПСЖ» прекратил продажу футболок Мбаппе на клубном сайте
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На официальном сайте «Пари Сен-Жермен» прекратил продажу футболок нападающего парижан Килиана Мбаппе.

В онлайн-магазине «ПСЖ» сейчас отсутствует футболка с именем французского игрока. Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой.

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