Ачелотти — о Мбаппе: никто у меня про него не спрашивает, я думаю только о финале ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что ему не приходится обсуждать будущее французского нападающего Килиана Мбаппе.
«Мы привыкли к подобным вещам. Мы сосредоточены на деле. Атмосфера очень хорошая. То, что происходит за пределами команды, то, о чём говорят другие, на нас не влияет.
Никто у меня про Мбаппе не спрашивает. Я провожу время на базе «Реала», в своей машине и дома. Иногда посещаю хорошие рестораны в Мадриде. Никто мне не задаёт таких вопросов. Я думаю только о финале Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти ESPN.
Ранее сообщалось, что нападающий покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента и перейдет в «Реал». Форвард расскажет о клубе, в котором он продолжит карьеру, в воскресенье.
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