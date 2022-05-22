«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: гости открыли счёт
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В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».
На 37-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш. Результативную передачу отдал защитник бирмингемского клуба Лука Динь.
«Манчестер Сити» набрал 90 очков в 37 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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