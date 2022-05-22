Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Последний 38-й тур АПЛ 22 мая 2022 — турнирная таблица футбольных матчей тура с результатами — прямая онлайн трансляция

Развязка сезона в АПЛ. Дождётся ли «Ливерпуль» подарка от «Манчестер Сити»? LIVE
Михаил Рождественский
Онлайн 38-го тура АПЛ
Комментарии
И кто займёт последнее место в зоне Лиги чемпионов? Онлайн 38-го тура.

Здравствуйте, друзья! Очередной сезон в ведущих европейских чемпионатах подходит к концу, и 22 мая мы узнаем имя победителя английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» находится на первой строчке, «Ливерпуль» отстаёт на одно очко. Команде Хосепа Гвардиолы достаточно выступить не хуже банды Юргена Клоппа, и тогда чемпионский титул никуда не уплывёт. Есть даже фантастический расклад, при котором лидерам придётся играть «золотой» матч.

Помимо этого, очень интересно, кто же всё-таки из лондонских клубов займёт четвёртое место и окажется в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» впереди «Арсенала» на два балла и играет с немотивированным «Норвичем», поэтому команде Микеля Артеты нужно рассчитывать на чудо. Присоединяйтесь к нашей трансляции. Все матчи стартуют в 18:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022