40-летний Ибрагимович выбыл на семь-восемь месяцев из-за операции на колене

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит семь-восемь месяцев из-за операции, сообщается на официальном сайте «россонери».
Сегодня, 25 мая, 40-летний швед перенёс операцию на левом колене. Ибрагимовичу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путём реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.
Ранее сообщалось, что форвард хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения. В СМИ появлялась информация о том, что «Милан» готов платить Ибрагимовичу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании ныне покойного агента Мино Райолы. Напомним, недавно «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства:
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