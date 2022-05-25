Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Ибрагимович выбыл на семь-восемь месяцев из-за операции на колене

40-летний Ибрагимович выбыл на семь-восемь месяцев из-за операции на колене
Комментарии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит семь-восемь месяцев из-за операции, сообщается на официальном сайте «россонери».

Сегодня, 25 мая, 40-летний швед перенёс операцию на левом колене. Ибрагимовичу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путём реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.

Ранее сообщалось, что форвард хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения. В СМИ появлялась информация о том, что «Милан» готов платить Ибрагимовичу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании ныне покойного агента Мино Райолы. Напомним, недавно «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства:

Новость по теме
Стало известно условие, при котором Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022