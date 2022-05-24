Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом» ещё на один год

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может заключить с клубом новый контракт. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, швед хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения. В ближайшие недели форвард пройдёт обследование, после которого станет понятно, нужна ли ему операция. Если в ней не будет необходимости, Ибрагимович продлит контракт до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что клуб готов заплатить 40-летнему шведу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании покойного агента Мино Райолы.
Напомним, «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36. В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл 23 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
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