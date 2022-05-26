Главный тренер «Фейеноорда» прокомментировал поражение в финале ЛК
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал поражение в финале Лиги конференций от итальянской «Ромы» (0:1).
«В перерыве я сказал игрокам в чём они должны прибавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача. Сегодня она нам не улыбнулась. У нас было время и возможности, чтобы забить, но у нас не получилось этого сделать. Возможно, в этом есть и заслуга соперника», — цитирует Слота официальный сайт УЕФА.
Римляне вышли вперёд на 32-й минуте — отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.
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