«Рома» стала первым клубом, который забил в каждом матче Лиги конференций

Итальянская «Рома» стала первым клубом Лиги конференции, которой удалось отличиться во всех сыгранных матчах.
Подопечные Жозе Моуриньо провели 15 матчей в течение минувшего еврокубкового сезона.
Вчера, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», сильнее оказались итальянцы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.
Римляне вышли вперёд на 32-й минуте — отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.
По итогам выступления в Серии А подопечные Жозе Моуринью примут участие в Лиге Европы в сезоне-2022/2023. Команда португальца заняла шестое место в итальянском национальном первенстве.
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