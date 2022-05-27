Ребров: Жиго брутальный только на поле. В жизни просто одуванчик!

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о поведении защитника красно-белых Самуэля Жиго.
«Жиго – очень спокойный парень. Смотришь на него на поле и думаешь, что он весь такой брутальный, настоящий воин. На поле всё так и есть, но в жизни Жиго вообще другой. Ну просто одуванчик! Тихий, приветливый, улыбчивый, не любящий внимания к себе. Я бы даже сказал, он немного застенчивый.
Сэм обожает регбийные стыки. Мне иногда казалось, он прямо любит создать такой момент, чтобы по-регбийному влететь в соперника. Просто кайфует от этого. Было ощущение, что когда он в отпуск ездил, то играл там с братом в каком-то виде в регби. Потом возвращался – и то рёбра болели, то ещё что-то. А в комнате в Тарасовке он всегда смотрел игры брата», — цитирует Реброва Sports.ru.
- 27 мая 2022
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