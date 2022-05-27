Ребров: Жиго всегда говорил: «ПСЖ»? Фу-фу-фу!»

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о клубных пристрастиях защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Не помню, чтобы Сэм был в джинсах, он всегда ходил в спортивном костюме и бейсболке. Мы ему говорили: «Зачем тебе уезжать? Оставайся, сделаешь себе русский паспорт, русскую жену найдёшь». Сэм всегда отвечал, что это невозможно, он хочет быть с сыном. Он постоянно был с ним на связи и развлекал его. Было видно, что он безумно скучает. Я как отец хорошо понимаю, почему его так тянуло домой.

Очень хочется, чтобы в «Марселе» у Жиго всё получилось, чтобы он был счастлив. Сын теперь рядом, играть будет за команду, за которую всегда хотел. Он оттуда родом, думаю, «Марсель» для него – как «Спартак» для меня. Он всегда говорил: «ПСЖ»? Фу-фу-фу!» — цитирует Реброва Sports.ru.