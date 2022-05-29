Победный гол Винисиуса Жуниора в финале Лиги чемпионов
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал автором победного гола в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1). Бразильский нападающий отличился на 59-й минуте матча с передачи полузащитника Федерико Вальверде.
Этот гол стал для 21-летнего бразильского форварда четвёртым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Также на счету Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне ЛЧ шесть результативных передач. Он стал одним из лучших ассистентов турнира.
В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл за мадридский «Реал» 52 матча во всех турнирах. Он забил 22 гола и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего бразильского нападающего в € 100 млн.
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