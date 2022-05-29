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Максименко поделился эмоциями после незабитого пенальти Фомина в финале Кубка

Максименко поделился эмоциями после незабитого пенальти Фомина в финале Кубка
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал незабитый пенальти хавбека «Динамо» Даниила Фомина в матче финала Кубка России. Встреча закончилась победой красно-белых — 2:1.

«Какие эмоции, когда отразил пенальти? Хорошие!» — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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