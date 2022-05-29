«Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?!

Слухи о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака» появляются на протяжении последних месяцев. В апреле о такой возможности заявил бывший голкипер команды Анзор Кавазашвили. И тогда эту информацию опроверг сам акционер клуба.

«Я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря – не дождётесь, – говорил он «Чемпионату» в апреле.

В мае похожий инсайд выкатил «СЭ», тогда уже опровергла пресс-служба «Спартака». Там сообщали, что Федун продолжает управлять клубом.



Сейчас – новые причины думать, что спартаковский босс уходит. Прямо во время финала Кубка России журналист Иван Карпов сообщил, что акционер «Спартака» Леонид Федун отойдёт от оперативного управления клубом. А его коллеги Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои акции «Лукойлу». Соответственно, теперь именно нефтяная корпорация будет финансировать клуб с небольшой помощью Федуна. Наши источники подтверждают эту информацию – такое развитие событий предполагалось ещё несколько недель назад, но тогда финального решения ещё не было.

Леонид Федун Фото: РИА Новости

Однако на фоне сверхэмоционального матча эта информация немного затерялась. Но уже после игры появились первые комментарии, которые дают понять, что это возможно. Например, сам Федун заявил, что будущее Паоло Ваноли зависит не от него, и сообщил, что цикл его управления клубом закончен.



«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками. Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это. Любая победа – это прекрасно, даже с такими судейскими решениями в конце. Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня. Я пришёл в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся», – сказал Федун.

В то же время генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что ничего не знает об отходе Леонида Федуна от управления.

Евгений Мележиков гендиректор «Спартака» «У нас есть акционер, и он продолжает управлять клубом. Про то, что «Лукойл» заберёт на себя управление клубом, у меня нет никакой информации. Федун радовался кубку, что ещё? На будущее мы планируем подготовку бюджета. Сильно ли просядет? Не думаю. Мы проводим консультации, Леонид Арнольдович проводит большую работу в этом плане, с «Лукойлом» ведутся консультации. Понятно, что в нынешней ситуации, наверное, легко только госкорпорациям. Остальным тяжело, но мы работы проводим, и, думаю, к середине-концу июня определённость по бюджету у нас будет. Исходя из этого, мы будем планировать свою работу. На сегодняшний день мы завершили чемпионат, выиграли кубок, за что спасибо игрокам и тренерскому штабу. С завтрашнего буду присутствовать на общем собрании, будет подведение года, а у команды – отпуск».

Официального решения пока нет. Но теперь за будущее «Спартака» стало тревожнее.