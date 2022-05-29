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Два греческих клуба рассматривают Андрея Талалаева на пост главного тренера

Два греческих клуба рассматривают Андрея Талалаева на пост главного тренера
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«Панатинаикос» и «Арис» проявляют интерес к тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Греческие клубы изучают кандидатуру российского тренера и в ближайшее время могут начать переговоры.

49-летний Талалаев тренирует команду из Грозного с июля 2020 года. В сезоне-2021/2022 «Ахмат» с 42 очками финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Соглашение специалиста с «Ахматом» истекает в конце следующего сезона.

Ранее Талалаев также работал в самарских «Крыльях Советов», «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» и «Росиче».

Футболисты, которые побеждали в чемпионате России, Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Видео:

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