Хачатурянц: если я буду нужен РПЛ, пойму это, клубы поддержат, то буду продолжать работу

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что будет продолжать работу в своей должности, если почувствует должный уровень поддержки своих решений.
«Касаемо моей мотивации ничего не изменилось. То, что хотелось сделать определёнными способами, сейчас уже неактуально. Есть новые задачи. В РПЛ должен работать человек, готовый соответствовать новым целям. Чтобы это понять, я хочу завершить ту работу, которую должен, как президент РПЛ: подписать контракт, определиться со спонсорами, понять, проводить Кубок лиги или нет, в каком формате.
Я выполняю свою работу, а дальше будут приняты решения. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Если я буду нужен лиге, пойму это, клубы поддержат, то буду продолжать работу», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 30 мая 2022
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