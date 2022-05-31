Защитник «Рубина» Уремович покинул команду из-за вылета в ФНЛ

Защитник «Рубина» Филип Уремович покинул «Рубин» из-за вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.



В контракте защитника было прописано, что в случае вылета команды в ФНЛ игрок автоматически становится свободным агентом.

Напомним, после санкций ФИФА и УЕФА в адрес России Уремович воспользовался правом приостановки контракта с «Рубином». В марте игрок присоединился к «Шеффилд Юнайтед», а его агент подчеркнул, что переход в британский клуб – временный и Уремович якобы вернётся в «Рубин» после 30 июня.

Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте матча РПЛ 30-го тура с «Уфой» нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.