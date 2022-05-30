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Хачатурянц отреагировал на новость, что «Рубину» обещали ввести мораторий на вылет

Хачатурянц отреагировал на новость, что «Рубину» обещали ввести мораторий на вылет
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на информацию о том, что РФС и РПЛ обещали казанскому «Рубину» мораторий на вылет из элитного дивизиона.

«Информация, что я пообещал ввести мораторий в СМИ, но это всё на уровне слухов. Слухи комментировать не хочу. Ситуация была действительно тяжёлая. В первую неделю после новой реальности разные клубы попали в тяжёлую ситуацию. «Рубин» — в наиболее тяжёлой. Мы договорились не обсуждать вопрос об увеличении Лиги, чтобы не убивать мотивацию, до мая. Никаких обещаний не было», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее «Спорт Бизнес Online» сообщал, что в марте «Рубин» рассматривал вариант со снятием с розыгрыша чемпионата России. Из-за этого главы РФС и РПЛ пообещали ввести мораторий на вылет из элитного дивизиона.

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