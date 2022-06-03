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Франция — Дания: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45

Франция — Дания: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45
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Сегодня, 3 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.

Франция является действующим чемпионом мира, Дания на минувшем Евро-2020 вышла в полуфинал, в котором уступила национальной команде Англии со счётом 2:1. Действующим победителем Лиги наций является команда Дидье Дешама. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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