Франция — Дания: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45

Сегодня, 3 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.

Франция является действующим чемпионом мира, Дания на минувшем Евро-2020 вышла в полуфинал, в котором уступила национальной команде Англии со счётом 2:1. Действующим победителем Лиги наций является команда Дидье Дешама. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.