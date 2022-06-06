Яремчук: горжусь, что я украинец, потому что мы являемся примером для всех, мы не сдаёмся

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после поражения в стыковом матче со сборной Уэльса за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я никогда не думал, что футбол может сделать больно. Время слёз и несбывшихся мечтаний. Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от слёз радости. Время, которое заставляет плакать от боли. Но я горжусь тем, что я украинец, потому что мы являемся примером, примером для всех, мы не сдаёмся, какая бы сложная ситуация ни была. Ещё нам, братья улыбнётся судьба», — написал Яремчук в своих соцсетях.

Напомним, вчера, 5 июня, сборная Уэльса на своём поле обыграла сборную Украины со счётом 1:0 и пробилась в финальную часть чемпионата мира 2022 года.