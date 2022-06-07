В РФС сообщили, что «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если в Воронеже не решат вопрос с ареной

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет, если воронежский «Факел» не решит проблему со своим стадионом.

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия РПЛ -1 будет отозвана.

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1. Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.

Если «Факел» не исправит замечания, то в соответствии с правилами его место займёт клуб, финишировавший на 14-м месте в РПЛ, — «Уфа», — сказал Митрофанов журналистам.

Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Позже в СМИ появилась информация, что стадион «Факела» не соответствует требованиям РПЛ.