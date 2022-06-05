У «Оренбурга» и «Факела» осталось по 9 игроков. Как меняются новички РПЛ?

В сезоне-2022/2023 в РПЛ появятся три новых клуба – «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». Если за выступлением последнего в РПЛ мы наблюдали недавно, то «Факел» и «Торпедо» в высшей лиге не видели очень давно. Сейчас, когда до начала нового чемпионата осталось чуть больше месяца, «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» активно работают на трансферном рынке. Примечательно, что последние две команды вынуждены переподписывать или отпускать игроков в другие клубы – на данный момент в их распоряжении девять футболистов, имеющих контракт на следующий сезон. Рассказываем, кто и как уже усилился.

«Торпедо»

Начнём с чемпиона ФНЛ сезона-2021/2022. К возвращению в РПЛ «Торпедо» было готово давно – уже в апреле у клуба был подписан бюджет на участие в элите российского футбола. Сразу после завершения сезона автозаводцы продлили контракт с главным тренером Александром Бородюком и его тренерским штабом (шесть специалистов) на один год. Кроме этого, «Торпедо» сохранило двух лидеров – годичные соглашения получили 39-летний Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев. Нападающий сыграл 38 матчей в сезоне-2021/2022 и оформил 8+3 по системе «гол+пас», а полузащитник провёл 22 встречи, четыре из которых с капитанской повязкой.

Игорь Лебеденко Фото: torpedo.ru

У «Торпедо» есть 26 игроков с действующими контрактами. Что касается Александра Довбни и Владислава Адаева, у которых соглашение рассчитано до 30 июня, то их судьба решится совсем скоро. 35-летний вратарь, ярко сверкнувший в РПЛ в сезоне-2017/2018 в составе «СКА-Хабаровск», сыграл шесть матчей в этом розыгрыше (три в первенстве, три – в Кубке). Возможно, Довбня покинет «Торпедо» в надежде получать больше игрового времени. За четыре года он не сыграл больше 10 матчей в год.

Похоже, главную задачу на межсезонье «Торпедо» уже выполнило – сохранило костяк команды и не растеряло лидеров. Помимо Ботнаря, Лебеденко и Рязанцева, в клубе пока остаются Кожемякин, Шумских, Самсонов, Темников, Енин, Померко, Нетфуллин, Султонов, Лаптев, Калмыков.

«Факел»

Воронежский клуб вернулся в РПЛ впервые за 21 год. За несколько дней до выхода в элиту генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе намекнул, что трансферов ждать не стоит. «На трансферы у нас ноль. Даже если выходим в РПЛ, по уставной деятельности, которая утверждена наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на трансферы. Но я точно 10 раз подумаю, чтобы эти деньги потратить на трансферы, а не на что-то другое, связанное с развитием», – заявил функционер.

1 июня «Факел» покинули Андрей Никитин, Сергей Ещенко, Дэнис Файзуллин, Андрей Разборов и Владимир Дядюн, а через три дня ещё и вратарь Дмитрий Кортнев. На замену им воронежский клуб взял 21-летнего защитника «Казанки» Евгения Морозова (на правах аренды до конца сезона), заключил контракт с форвардом «СКА-Хабаровск» Георгием Гонгадзе и, по неофициальной информации, оформил переход в аренду голкипера «Спартака» Ильи Свинова. Кроме того, «Факел» взял Александра Самедова на должность старшего селекционера команды.

Илья Свинов Фото: fakelfc.ru

Почти со всеми лидерами у воронежского клуба есть действующий контракт. Интересно, что будет с судьбой Менделя и Дашаева, которые тоже внесли большой вклад в успех команды. Также не продлены контракты с экс-защитниками «Локомотива» и «Спартака» Неманьей Пейчиновичем и Сергеем Брызгаловым. В новом сезоне РПЛ за «Факел» сыграют лучший бомбардир ФНЛ розыгрыша-2021/2022 Максим Максимов и Хызыр Аппаев, на счету которого 12 результативных передач.

«Оренбург»

«Оренбург» отпустил нескольких лидеров: помимо Алексея Миронова, Савелия Козлова, Аршака Коряна, Артёма Шаболина, клуб покинули Адесойе Ойеволе, Ренато Гойкович и Джоэль Фамейе. У «Оренбурга» нет никаких проблем с бюджетом, поэтому сейчас клуб обсуждает возможное подписание защитника «Томи» Дениса Дуарте.

Дмитрий Андреев спортивный директор «Оренбурга» «Сейчас идёт общение между клубами по поводу Дуарте. Сколько ещё подписаний ждать в это трансферное окно? Пять-шесть».

Кроме того, в клуб вернулся нападающий Дмитрий Воробьёв, выступающий в прошлом сезоне за «Сочи». Форвард сыграл 13 матчей за южан во всех турнирах и отметился результативной передачей. В «Оренбурге» у Воробьёва дела шли куда лучше: в сезоне-2020/2021 он занял второе место в гонке бомбардиров с 24 мячами, расположившись за Иваном Сергеевым (40 голов).

Дмитрий Воробьёв Фото: fcorenburg.ru

Однако остаётся неизвестна судьба нескольких лидеров команды, у которых истекают контракты: Михаил Сиваков, Тимур Аюпов, Андрей Малых, Александр Эктов, Николай Титков. Кроме этого, сейчас у «Оренбурга» есть только один вратарь – Николай Сысуев. Он сыграл всего четыре матча за последние два сезона.

Скорее всего, в ближайшие несколько дней руководство клуба будет заниматься активным поиском замены ушедшим футболистам, чтобы через сезон не вылететь в ФНЛ. Стоит напомнить, что в сезоне-2016/2017 «Оренбург», дебютировавший в Премьер-Лиге, занял 13-е место, но уступил «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах и на сезон отправился в первый дивизион. Во второй приход оренбуржцы задержались в РПЛ на два года. Сейчас нужно будет как минимум повторить предыдущее достижение, а также решить проблему со стадионом – по информации «РБ Спорт», РФС выдал арене «Оренбурга» временную лицензию с возможностью исправления всех недочётов до 6 июля. Сейчас стадион не соответствует сертификату уровня РПЛ и имеет ряд проблем: несоответствующее освещение, отсутствует необходимое табло, слишком маленькие раздевалки.

Интересно будет наблюдать за игрой этих трёх команд в новом сезоне. Чья стратегия будет выигрышнее: «Торпедо», решившего практически никого не менять, или «Оренбурга» и «Факела», поменявших значительную часть составов?