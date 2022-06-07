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Гришин — о Федотове: работать с ЦСКА и с «Сочи» — совсем разные вещи

Гришин — о Федотове: работать с ЦСКА и с «Сочи» — совсем разные вещи
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского клуба наставника «Сочи» Владимира Федотова.

«Я никак не отреагировал. Тренера взяли — значит, он должен работать. Это профессиональная обязанность. Начнёт Федотов, а дальше посмотрим. Работать с ЦСКА и с «Сочи» — совсем разные вещи, по большому счёту.

Зачем Федотову в своём штабе братья Березуцкие нужны? Не нужны, никому от этого лучше не будет. Я так думаю, у них в Москве всё в порядке и они останутся в столице. Вопрос в том, хотят ли они тренировать. Если их в начале сезона поставили и сказали тренировать — это одно, а сейчас совсем другое. У Федотова есть свой тренерский штаб, с ним он и будет работать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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