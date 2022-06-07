Роман Широков предположил, в какой топ-клуб РПЛ мог бы перейти Гамид Агаларов

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о будущем нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«За чемпионатом Турции я не слежу, поэтому трудно сказать, заиграл бы он там или нет. По отношению к топ-клубу РПЛ — мог бы заиграть, но не в этом сезоне. Нужно ещё какой-то промежуточный шаг сделать. Странно, что на лучшего бомбардира РПЛ небольшой спрос? Ничего странного. Сейчас больше анализируют, а не хватают всё, что лежит или сверкнуло один раз.
К тому же в какой топ-клуб его сейчас взять? Везде вакансии забиты. Навскидку — ЦСКА и «Краснодар». Не факт, что в ЦСКА заиграет, потому что габариты не те. Он может и должен прибавлять ещё. Нигде не гарантировано место. Я бы на его месте выбрал «Краснодар», но они там сами решат», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 июня 2022
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