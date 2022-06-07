«Разворошил осиное гнездо». Газизов мощно проехался по РПЛ и рассказал о будущем Агаларова

В истории с мораторием на вылет новый поворот. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал пресс-конференцию, на которой раскрыл подробности этого проекта. В комментариях на «Чемпионате» его даже похвалили такой фразой: «Разворошил осиное гнездо».

Заодно Газизов ответил на другие важные вопросы. Например, высказался о критике искусственного газона на домашнем стадионе команды и рассказал о будущем Гамида Агаларова, который сенсационно стал лучшим бомбардиром РПЛ, но не спас «Уфу» от вылета в ФНЛ.

О моратории на вылет, который так и не ввели

— Наиболее пострадавший клуб — «Рубин». Он оказался в неспортивной ситуации, я это признаю. Неспортивная ситуация произошла в РПЛ. Почему мораторий не был введён, я не знаю. Первоначальные договорённости были такими, что если нарушен спортивный принцип, то команды должны быть в равных условиях. Мы предлагали, чтобы команд было 18 и чтобы 15-я и 16-я команды РПЛ играли в стыках с третьей и четвёртой из ФНЛ. Это было бы более честно и спортивно.



Ашот Рафаилович (Хачатурянц, президент РПЛ. — Прим. «Чемпионата») в марте говорил, что вылета не будет. Я присутствовал на этом, и присутствовал не раз. То, что произошло, — произошло. Я только могу поддержать руководителя «Рубина» Рустема Сайманова в том, что он говорит правду. Я отмалчиваться не могу. То, что говорили Сайманов и Рыскин, — правда.

Кстати, слова Газизова уже подтвердил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Вот что он заявил «РИА Новостям»:



— Я полностью подтверждаю слова Газизова. Такие обещания нам были даны, причём со слов Александра Валерьевича (Дюкова, президента РФС. — Прим. «Чемпионата»). Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договорённость с Дюковым, что никто не вылетает. Он говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача — провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось». Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов.

На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: «Я, к сожалению, констатирую, что позиция РФС поменялась». Мы же сказали, что заявим об этом публично, на что он нам сказал: «Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал». Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остаётся крайним, и взял всю вину перед нами на себя.

Ашот Хачатурянц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О проблемах «Факела» с лицензией для выступления в РПЛ

— 19 мая было собрание РПЛ, на котором присутствовал Митрофанов. Мы попросили, чтобы он из руководителей РФС присутствовал. На этой встрече лично я задал вопрос о том, кто имеет лицензии на выступление в РПЛ. Мне ответили, что такую лицензию имеют пять клубов, «Факела» среди них не было. Я вообще не рассчитывал, что они у нас есть.



Понятно, это очень сильная команда, они заслужили играть в РПЛ по спортивному принципу, но они не имели лицензии. Как получилось, что 21-го числа им дают лицензию — для меня секрет. Мы готовились к игре со «СКА-Хабаровск» или «Енисеем», даже заказывали туда самолёт. Когда оказалось, что в стыках будет «Оренбург», нам этот вариант оказался даже ближе.



Что произошло за два дня? Вопрос не ко мне, а к руководству РФС. Когда я задавал вопрос, присутствовали все, могут подтвердить все руководители клубов.

О будущем Агаларова

— С большой долей вероятности Гамид покинет команду. Думаю, если бы мы остались в РПЛ, то его трансферная стоимость была бы раза в два выше.

Гамид Агаларов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат"

О критике искусственного газона в Уфе

— Касаемо поля. Не знаю, кто это раскручивает. Мы его поменяли два года назад, оно у нас соответствует всем параметрам. В Европе во многих чемпионатах команды играют на искусственных полях. Если кто-то из команд не может показать нормальный футбол, что они должны говорить? У нас поле отличного качества.



Когда мы приезжаем на натуральное и там кругом чуть ли не кроты бегают, то вот тяжело в футбол играть. У нас оно ровное. Ни один специалист не скажет, что искусственные поля — это плохо. Как в наших реалиях иметь натуральное поле?

О смене цветов «Уфы» с красного на фиолетовый

— Мы понимали, что если имеем свою модель, то должны иметь свою цветовую гамму и фишки, по которым нас будут узнавать. Одним из инициаторов смены цвета был я.



Ты (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата»), наверное, склоняешься больше к красному или к красно-белому, называться «Спартак» везде и нормально двигаться вперёд. Это самый лёгкий путь для тебя.