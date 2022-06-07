Стало известно расписание предсезонного турнира с участием ЦСКА и «Зенита»

Стало известно расписание предсезонного турнира с участием клубов Российской Премьер-Лиги. В турнире примут участие «Зенит», «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА.

21 июня. «Зенит» – «Нижний Новгород» («Смена»).

25 июня. «Сочи» – «Зенит» («Смена»);

29 июня. ЦСКА – «Зенит» («ВЭБ Арена»);

1 июля. «Нижний Новгород» – «Сочи» («ВЭБ Арена»);

4 июля. ЦСКА – «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»);

7 июля. «Сочи» – ЦСКА («ВЭБ Арена»).

Игры будут проходить на двух стадионах – «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге. Турнир пройдёт по круговой системе, продолжительность соревнований составит около двух недель. «Спартак», выигравший Кубок России в завершившемся сезоне, не примет участия в этом турнире.

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