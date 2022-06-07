Стало известно расписание предсезонного турнира с участием ЦСКА и «Зенита»

Стало известно расписание предсезонного турнира с участием клубов Российской Премьер-Лиги. В турнире примут участие «Зенит», «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА.
21 июня. «Зенит» – «Нижний Новгород» («Смена»).
25 июня. «Сочи» – «Зенит» («Смена»);
29 июня. ЦСКА – «Зенит» («ВЭБ Арена»);
1 июля. «Нижний Новгород» – «Сочи» («ВЭБ Арена»);
4 июля. ЦСКА – «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»);
7 июля. «Сочи» – ЦСКА («ВЭБ Арена»).
Игры будут проходить на двух стадионах – «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге. Турнир пройдёт по круговой системе, продолжительность соревнований составит около двух недель. «Спартак», выигравший Кубок России в завершившемся сезоне, не примет участия в этом турнире.
Президент РФС: новый лимит в РПЛ подписан министром спорта.
- 7 июня 2022
-
21:02
-
20:52
-
20:52
-
20:45
-
20:35
-
20:35
-
20:23
-
19:58
-
19:54
-
19:46
-
19:40
-
19:30
-
19:19
-
18:55
-
18:51
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:08
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:49
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:32
-
17:16
-
17:00
-
16:47
-
16:42