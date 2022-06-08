Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер»

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в миланский «Интер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации источника, форвард имеет огромное желание вернуться в свой бывший клуб. Клубы проведут прямые переговоры в ближайшие дни. Источник сообщает, что сделка будет проходить непросто. «Интер»рассчитывает хотя бы взять в аренду игрока.

Ранее сообщалось, что начиная с Рождества Лукаку находился в постоянном контакте с тренерским штабом и руководством итальянского клуба, сообщая им о желании вернуться в стан «нерадзурри» даже с учётом сокращения заработной платы на треть.

Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне за «Челси» Ромелу принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.