Ромелу Лукаку пропустит матчи Лиги наций с Польшей и Уэльсом из-за травмы
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий Ромелу Лукаку получил травму лодыжки и пропустит матчи группового этапа Лиги наций УЕФА с национальными командами Польши и Уэльса.
Специалист сообщил, что повреждение, которое футболист получил в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Нидерландами (1:4), оказалась не таким серьёзной, как ожидалось, но футболист не сможет принять участие в матчах с Польшей (8 июня) и Уэльсом (11 июня). Под вопросом остаётся участие Лукаку в ответной встрече с польской сборной, которая пройдёт 14 июня.
«Существует совсем небольшая вероятность, что он сможет принять участие в последней июньской игре», — приводит слова Мартинеса AP News.
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