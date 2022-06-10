Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»
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Полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Португалии Бернарду Силва прокомментировал информацию о своём возможном переходе в «Барселону».
«К сожалению, я не смогу ответить, потому что я выступаю сейчас за национальную сборную и супер сосредоточен на игре. Когда сезон закончится, посмотрим, что будет», — приводит слова Силвы Goal.
27-летний Силва стал футболистом английского клуба в 2017 году, перейдя из «Монако» за € 50 млн. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал семь результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 75 млн.
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