Куда Зинченко уйдёт из «Сити»? Кто заменит Левандовского? Самые ожидаемые трансферы Европы

До начала сезона-2022/2023 нас ждёт нескончаемый поток слухов о переходах игроков. Трансферное окно в Европе откроется летом: в Англии и Франции можно будет подписывать футболистов с 10 июня, а в Испании, Италии и Германии – с 1 июля. Рассказываем, кому в топ-лигах прочат смену клубов уже в ближайшее время.

Александр Зинченко, 25 лет, защитник «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Уфы» в прошлом сезоне не был железным игроком старта в «Манчестер Сити»: 28 матчей из 58 возможных во всех турнирах, ноль голов и пять результативных передач. За шесть лет в Англии Зинченко выиграл 10 национальных трофеев и ни одного международного. По данным Daily Mail, украинец может пополнить «Арсенал». В нём, как и в Габриэле Жезусе, лично заинтересован главный тренер «пушкарей» Микель Артета.

Александр Зинченко празднует чемпионство Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

40-летний специалист видит Зинченко в полузащите. Именно в центре поля украинец играет за сборную, в то время как в «Манчестер Сити» прикрывает левый фланг обороны. Ещё один аргумент в пользу трансфера — у Артеты, который ранее работал в тренерском штабе «Манчестер Сити», отличные отношения с Александром. Правда, сам Зинченко хочет остаться в «Сити».

Рафаэл Леау, 22 года, нападающий «Милана»

Леау стал звездой «Милана» в завершившемся сезоне. В его активе 42 матча во всех соревнованиях, 14 мячей и 12 ассистов. К достойным статистическим показателям Леау добавил чемпионство Серии А. Игрок провёл лучший сезон в карьере и заинтересовал сразу несколько топ-клубов – «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал». Но «Милан» не собирается его отдавать меньше чем за € 70-80 млн. И вообще, по информации журналиста Николо Скиры, «россонери» не хотят продавать Леау, несмотря на то что его агент ведёт переговоры с другими клубами. Форвард просит у «Милана» зарплату в € 7 млн в год, но может согласиться и на € 6 млн с бонусами.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что мадридский клуб готов предложить до € 120 млн за Леау. В ближайшее время ожидается встреча руководства «Милана» с агентом футболиста Жорже Мендешем, на которой чемпионы Италии будут проинформированы о варианте с «Реалом». Отступные за Леау составляют € 150 млн, однако «Милан» уверен, что мадридцы не станут активировать эту опцию.

Орельен Тчуамени, 22 года, полузащитник «Монако»

На партнёра Александра Головина ведут охоту «ПСЖ», «Реал» и «Ливерпуль». Самые высокие шансы на успех в этой гонке — у клубного чемпиона Европы. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Тчуамени уже рассказал партнёрам по команде, что переход в «Реал» – приоритет. Мадридский клуб обсуждает с агентами Орельена контракт до лета 2027 года, но сделка ещё полностью не согласована. По последней информации, «бланкос» предложили за Тчуамени € 80 млн — примерно столько «Монако» и планировал на нём заработать.

Орельен Тчуамени Фото: Из личного архива Тчуамени

Но переход Тчуамени может быть отложен. В последние дни также появилась информация, что «Монако» хочет от «Реала» дополнительные € 15 млн для компенсации налоговых выплат. Княжество Монако считается испанским минфином офшорной зоной, и при переходе хавбека монегаскам придётся заплатить налог в размере 24 процентов от суммы прибыли – то есть от € 60 млн (куплен у «Бордо» за € 20 млн, продаётся в «Реал» за € 80 млн). Что касается варианта с «ПСЖ», то на нём настаивает Килиан Мбаппе, с которым Орельен крепко дружит.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В этом сезоне опорник сыграл 50 (!) матчей, отметился пятью голами и тремя передачами.

Усман Дембеле, 25 лет, нападающий «Барселоны»

За пять лет в «Барселоне» Дембеле ни разу не забил больше 10 голов за сезон. Его контракт подходит к концу, и, похоже, Усман окажется в «ПСЖ». По информации AS, форвард отклонил предложение каталонцев о новом контракте и сообщил тренерам, что не останется в команде. Дом, в котором француз жил в Барселоне, уже предлагается снять новым арендаторам. В этом сезоне Дембеле принял участие в 32 матчах и оформил 2+13 по системе «гол+пас».

О дальнейших планах Дембеле высказался его агент Мусса Сиссоко: «Будущее Усмана остаётся открытым. Мы не собираемся вдаваться в бесконечные спекуляции. Мы всегда относились и относимся с большим уважением ко всем клубам и будем продолжать в том же духе, пока этот процесс продолжается».

Усман Дембеле Фото: Matt King/Getty Images

Садио Мане, 30 лет, нападающий «Ливерпуля»

Контракт игрока сборной Сенегала с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года, однако Мане намерен сменить клуб уже этим летом. После заявления Левандовского об уходе «Бавария» активизировалась в работе над трансфером Садио. Фабрицио Романо утверждает, что Мане твёрдо решил отправиться в Германию за новым вызовом. А Николо Скира и вовсе пишет, что Садио согласовал контракт с «Баварией». Мюнхенский клуб готов заплатить за вингера € 30 млн и дать зарплату выше, чем в «Ливерпуле» (€ 12 млн).

«Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне будет сложно на него ответить. Разумеется, я сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Спросите меня после матча, и я отвечу», – сказал Мане о собственном будущем на открытой тренировке перед матчем с «Реалом», который закончился для «Ливерпуля» поражением.

По информации СМИ, Юлиан Нагельсман видит в Мане замену Роберту Левандовскому. Тренер «Баварии» хочет использовать схему с ложной девяткой, схожую с той, что применяет Пеп Гвардиола в «Ман Сити». В сезоне-2021/2022 Мане наколотил 23 мяча и сделал пять голевых пасов в 50 матчах.

Роберт Левандовски, 33 года, нападающий «Баварии»

Всё ближе к окончанию и трансферная сага Левандовского. На вчерашней пресс-конференции сборной Польши Роберт практически объявил об уходе из «Баварии», где провёл восемь лет.

«Моя история в «Баварии» подошла к концу. Трансфер будет лучшим решением для всех. Не думаю, что снова буду играть за этот клуб. «Бавария» — серьёзный клуб. Я верю, что они не будут меня удерживать, я больше не хочу там играть», — заявил Левандовски.

Если всё пойдёт по плану Левандовского, то этим летом он окажется в «Барселоне». По информации СМИ, контракт уже согласован, так что осталось дождаться договорённости между клубами.

В этом сезоне Левандовски провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь голевых передач. «Барсе» такой бомбардир точно не помешает.