Кирилл Кравцов возвращается в «Зенит» после аренды в «Нижнем Новгороде»

Футбольные клубы «Зенит» и «Нижний Новгород» достигли договорённости о досрочном прекращении арендного соглашения полузащитника Кирилла Кравцова, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



Кравцов является воспитанником «Зенита». С февраля 2022 года хавбек играл в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кравцов принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.



Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо». 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» за Суперкубок России.

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