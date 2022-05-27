Кирилл Кравцов примет участие в сборе «Зенита» в Санкт-Петербурге

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что юный игрок команды Кирилл Кравцов отправится на сборы с основным составом.
«Кравцов очень хорошо себя показал, и он будет на сборе с командой в Санкт-Петербурге. Прохин? У нас есть возможность его обратно выкупить, будем обсуждать эту тему позже, плюс новый лимит, который усилит конкуренцию не только между иностранцами, но и между российскими футболистами. Только конкуренция может привести к пику игры в профессиональном спорте», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
- 27 мая 2022
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