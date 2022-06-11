«ПСЖ» сообщил Почеттино, что он больше не будет тренировать команду

Руководство «ПСЖ» сообщило Маурисио Почеттино, что специалист будет вынужден прекратить работу с клубом, сообщает RMC Sport. По информации источника, в ближайшее время об уходе специалиста будет объявлено официально.



Ранее появилась информация, что французский «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расставании с 50-летним аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и спортивным директором клуба Леонардо.



Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера. Пост спортивного директора займёт Луис Кампос, с которым «Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021. Также стало известно, что французский специалист Зинедин Зидан в ближайшее время должен возглавить «ПСЖ».