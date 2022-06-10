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MD: «ПСЖ» выполнил все условия Зидана. Он станет самым высокооплачиваемым тренером мира

MD: «ПСЖ» выполнил все условия Зидана. Он станет самым высокооплачиваемым тренером мира
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Французский специалист Зинедин Зидан в ближайшее время должен возглавить «ПСЖ». Парижане выполнили все условия, которые поставил экс-главный тренер «Реала». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 11 июня — ключевой день в переговорах между сторонами. Сообщается, что 49-летний специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Однако денежные условия никогда не были препятствием для переговоров. Главное, чего хотел Зидан — иметь полный спортивный контроль над командой, для этого команда должна была расстаться с Леонардо. Также Зидан хотел, чтобы «ПСЖ» сохранил нападающего Килиана Мбаппе в составе. Обе задачи были выполнены.

Сообщается, что сейчас основной проблемой являются взаимоотношения Зидана с «Марселем». Зинедин является давним поклонником «Олимпика», а болельщики команды могут негативно отреагировать на назначение Зидана главным тренером «ПСЖ».

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