Гамид Агаларов — лучший футболист «Уфы» сезона-2021/2022 по версии болельщиков

Болельщики «Уфы» признали нападающего Гамида Агаларова лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана в телеграм-канале.

«За Гамида свои голоса отдали 54.37% наших болельщиков. Форвард сыграл в этом сезоне 33 матча, забил 20 голов и сделал две результативные передачи. С 19 забитыми мячами он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Второе место в списке занял голкипер Александр Беленов, набравший 14.56% от общих голосов. Вратарь сыграл за «Уфу» в этом сезоне 27 матчей. Третье место в голосовании занял полузащитник Владислав Камилов! 12.14% болельщиков отдали свои голоса именно за него. Хавбек в этом сезоне принял участие в 30 матчах и забил три гола», — сказано в заявлении пресс-службы команды.