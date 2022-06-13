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Александр Мартынович пополнил состав «Рубина»

Александр Мартынович пополнил состав «Рубина»
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Бывший игрок «Краснодара» Александр Мартынович перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Отмечается, что белорусский защитник подписал контракт с клубом из Казани сроком на два года.

Александр Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год. Защитник сборной Беларуси был капитаном краснодарского клуба и провёл за «быков» более 250 матчей. В составе сборной Беларуси Мартынович был участником молодёжного чемпионата Европы – 2009 в Швеции. В национальной сборной Беларуси дебютировал 18 ноября 2009 года в товарищеском матче со сборной Черногории в Подгорице (0:1). 17 ноября 2010 года отличился дублем в товарищеском матче со сборной Омана в Маскате (4:0).

Казанский «Рубин» в сезоне-2022/2023 будет выступать в Футбольной национальной лиге.

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