Каким будет «Рубин» в ФНЛ? Клуб потерял капитана и взял шесть футболистов

В «Рубине» наметилась перестройка. По итогам минувшего сезона команда впервые за долгие годы вылетела из РПЛ и теперь готовится к выступлению в ФНЛ. При понижении в классе неизбежны изменения в составе, и «Рубина» это тоже касается. Собрали последние новости из Казани.

«Рубин» уже взял шесть футболистов. А кто на выход?

Казанский клуб после вылета принялся брать проверенных бойцов для битвы в ФНЛ. К команде в ближайшее время присоединятся вингер «Балтики» Артём Попов, а также целая группа полузащитников: Валерий Чуперка из «Кубани», Александр Зотов из «Енисея» и дуэт из «Уфы» в лице Дмитрия Кабутова и Олега Иванова. Из этой компании только Попову меньше 30 лет. Также команду Леонида Слуцкого усилит 25-летний центральный нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. Примечательно, что все новички приходят бесплатно — на правах свободных агентов.

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также в «Рубин» в конце июня должны вернуться восемь футболистов, игравших в аренде. Правда, уверенности в их будущем в Казани пока нет. Речь об Андерсе Дрейере, Сеаде Хакшабановиче, Хван Ин Бёме, Дарко Йевтиче, Иване Игнатьеве, Игоре Коновалове, Алексее Грицаенко и Кирилле Косареве.

На выход у «Рубина» пока отправились трое. И если форвард Герман Онугха и полузащитник Константин Кучаев ушли по окончании аренд в датский «Вайле» и ЦСКА соответственно, то с защитником Филипом Уремовичем вышло обиднее. В марте капитан «Рубина» на фоне известных событий ушёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды и должен был вернуться летом. Но недавно было объявлено, что Уремович перейдёт в берлинскую «Герту». И не просто перейдёт, а бесплатно, поскольку в контракте была прописана опция расторжения в случае вылета в ФНЛ. При этом Transfermarkt оценивает Филипа в € 6 млн. Явная потеря для «Рубина» как в кадровом плане, так и в денежном.

Но одним Уремовичем потери не ограничатся. «РБ Спорт» сообщил, что нападающий Виталий Лисакович может покинуть «Рубин» ради команды РПЛ. А защитник Илья Самошников, по информации Metaratings, и вовсе не собирается играть в ФНЛ и будет искать себе новый клуб.

Что со Слуцким?

Главный тренер не покидал «Рубин», когда команда сыпалась весь сезон (и особенно весной), и не покинул её даже после вылета в ФНЛ. От Слуцкого ждали объявления об уходе всю концовку чемпионата и после проваленного решающего матча с «Уфой», но этого не случилось. А недавно он пришёл на интервью к Василию Уткину и объявил, что точно останется в «Рубине».

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ. Для меня это дело чести.

Также выступил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Получилось ещё ярче. По словам Сайманова, Слуцкий стал жертвой и даже не думает об имидже после работы в ФНЛ. Вот что сказал гендиректор:



— Никогда не считал, что присутствуют какие-то косвенные признаки неудовлетворительной работы Слуцкого. Считаю, что я сделал правильный выбор, пригласив этого специалиста. Нельзя результаты этого сезона привязывать к его компетенции. Более того, считаю, что тренер больше всех пострадал. Он жертва в этой ситуации.

Слуцкий готов к ФНЛ. Мы до ночи обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. У него даже нет мыслей: «Как же я буду работать в ФНЛ?» Хочу отдать ему должное.

Что говорят в «Рубине» о будущем?

На пресс-конференции по итогам сезона Сайманов не только снимал вину со Слуцкого. Во-первых, гендиректор «Рубина» заявил, что команда точно вернётся в РПЛ.

Рустем Сайманов генеральный директор «Рубина» Наша задача — вернуться из ФНЛ обратно. Для «Рубина» играть в ФНЛ — преступление. Что бы ни было, я верю, что мы точно вернёмся в РПЛ. Мы же не говорим «прощайте».

Также Сайманов жёстко раскритиковал УЕФА. Если забыли, на фоне событий 24 февраля организация разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, временно приостанавливать контракты и уезжать за границу на правах аренды. Вот что сказал босс «Рубина»:



— Решение УЕФА — это беспрецедентно. Нас же просто ограбили. Мы вложили такие деньги, планировали продать и рассчитаться по займам. Я твёрдо уверен, что то место, на котором мы находимся, — это итог того, что нас покинули шесть футболистов.



На мой взгляд, самый пострадавший клуб из всех — это «Рубин». Мы пострадали даже больше, чем команды ФНЛ. У нас разбалансированный состав вышел. Ну давайте сейчас нападающего на ворота поставим… А в условной ФНЛ там же играют все на своих позициях.